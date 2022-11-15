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Fırının kapısını açtı, ayıyla karşılaştı

Fırının kapısını açtı, ayıyla karşılaştı
Fırının kapısını açtı, ayıyla karşılaştı

Sivas’ın Gemerek ilçe merkezine inen ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fırının kapısını açtı, ayıyla karşılaştı - Tıkla İzle

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sabaha karşı 05.30 sıralarında ilçe merkezine inen ayı şaşkınlığa neden oldu. O anlarda fırın işletmesin de bulunan Mahmut Şahin, dışarıya çıkacağı sırada ayıyla karşılaştı. Anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarılan Şahin'in şaşkınlığı video kaydına yansıdı. Ayıyı görünce verdiği tepkiler ise izleyenleri gülümsetti. Şahin'i gören ayı kaçarak uzaklaştı. Ayı kısa bir süre içerisinde gözden kayboldu.

Akın Bozduman

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