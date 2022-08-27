Fırının yakınında kiralık dükkan bakan fırıncıya kurşun yağdırdı

Olay, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fırın olarak kiralamak üzerine boş dükkana bakan fırıncılık yapan aynı zamanda harita mühendisi olan Erdal Üstüner (60), yanındaki ortağı Yunus A. ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte dükkanı incelediği esnada yanlarına gelen, yakınlarda bulunan başka bir fırının işletmecisi olan S.G.'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın peş peşe ateş açması sonucu ağır yaralanan ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirtilen Erdal Üstüner, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak aynı hastaneye kaldırılan Murat Ş. ile Yunus A. da tedavi altına alındı. Murat Ş. Acil Servisteki ilk müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Üstüner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası hayatını kaybeden Erdal Üstüner ve yaralananların yakınları hastane önüne geldi.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve çekirdek bulundu

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayın ardından saldırganı yakalamak için harekete geçti. Saldırganın kullandığı belirtilen minibüs, kabristan arkasında yol kenarında terk edilmiş vaziyette bulunurken, polis nezaretinde bir çekiciyle otoparka çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri de, silahlı saldırı olayının yaşandığı kan gölüne dönen boş dükkanda çalışma yaparken, iş yerinde çok sayıda boş kovan ve çekirdek tespit edildi. Silahlı saldırı olayının şüphelisi S.G.'nin de fırın işletmecisi olduğu, iş yerlerinin yakınında aynı cadde üzerinde kendilerine rakip olabilecek bir fırın dükkanının kiralanmasını istemediklerinden dolayı olayın yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri firari saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Rıza Önses