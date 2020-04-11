İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırınlar kapasitelerinin üzerinde çalışıyor

Fırınlar kapasitelerinin üzerinde çalışıyor
Fırınlar kapasitelerinin üzerinde çalışıyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ”Ekmek alımı konusunda sıkıntı yaşamamaları için fırınlarımız kapasitelerinin üzerinde bir çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan yeni korona virüs pandemisi sebebiyle İçişleri Bakanlığımız genelgesi ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimizde başlatılan iki gün süreli sokağa çıkma yasağı uygulamasında vatandaşlarımızın ekmek alımı konusunda sıkıntı yaşamamaları için fırınlarımız kapasitelerinin üzerinde bir çalışmalarını sürdürmektedir. 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimizdeki odalarımız çalışanlarıyla beraber vatandaşlarımızdan gelen taleplere anında cevap vermektedirler. Fırınlarımız tüm araçlarıyla sokak aralarında dahi ihtiyacı olanlara ekmek ulaştırmaktadır. Şu an itibariyle sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.