Fırınlar kapasitelerinin üzerinde çalışıyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan yeni korona virüs pandemisi sebebiyle İçişleri Bakanlığımız genelgesi ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimizde başlatılan iki gün süreli sokağa çıkma yasağı uygulamasında vatandaşlarımızın ekmek alımı konusunda sıkıntı yaşamamaları için fırınlarımız kapasitelerinin üzerinde bir çalışmalarını sürdürmektedir. 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimizdeki odalarımız çalışanlarıyla beraber vatandaşlarımızdan gelen taleplere anında cevap vermektedirler. Fırınlarımız tüm araçlarıyla sokak aralarında dahi ihtiyacı olanlara ekmek ulaştırmaktadır. Şu an itibariyle sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Mehmet Kalay