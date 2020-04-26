Fırınlardan kapı kapı ekmek hizmeti

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Korkuteli hayalet şehre döndü. Kısıtlama süresince birçok sektörden iş yeri kepenk kapatırken, kısıtlamadan muaf tutulan fırınlar ise yoğun bir hizmet veriyor. Fırın çalışanları çıkan sıcak ekmekleri, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı vatandaşın ayağına kadar götürüyor. İlçenin en ücra köşelerine kadar ekmek hizmeti sunan fırın çalışanları, Ramazan ayı dolayısıyla yoğun bir çalışma sergiliyor. Fırıncı Murat Çil, vatandaşa hizmet etmek için ellerinden gelenini yaptıklarını belirterek, "İlçede belli noktalara gidiyoruz. Mahalle aralarında korna çalarak 'ekmek' diye sesleniyoruz. Süreçte ekmeklerimizi düzenli bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bizi balkondan gören kimi vatandaşlar direkt sesleniyor, kimisi aşağı iniyor, kimisi de aşağı sepet gönderiyor. Diğer taraftan da bizler ekmeği kapılarına kadar götürüyoruz” dedi.

Adem Durmaz