Firmalar ‘Kariyer Fuarı'nda öğrencileri bekliyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği İAÜ Kariyer Fuarı, Florya Halit Aydın Kampüsü bahçesinde başladı. Türkiye'nin ve dünyanın büyük firmaları fuara katılırken öğrenciler stantlarda firmalar ile iş başvuru süreçleri hakkında bilgi edinebilmesinin yanında, söz konusu şirketlere iş başvuruları da yapabilecek, kendilerini geliştirmek için yeni yol ve yöntemler hakkında da bilgi alabilecekler.

“Öğrencilerimiz firma yöneticileri ile birebir görüşebilecek”

Düzenledikleri ‘Kariyer Fuarı' ile öğrencileri firmaların insan kaynakları yöneticileriyle bir araya getirdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Sözer Kırca, “Firmalar aradığı nitelikli iş gücüne ulaşabilsin, öğrencilerimiz firmaların işe alım koşulları hakkında bilgi sahibi olabilsin, staj başvurularını elden yapabilsinler ve mezun olacak öğrencilerimiz insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelip kendilerini tanıtabilsinler istedik. Dijitalleşen bu çağda biraz daha insan ilişkileri ile iş arama sürecini ön planda tutmaya çalıştık ve öğrencilerimiz için böyle bir fark oluşturmak istedik” dedi.

“Fuar sebebi ile pek çok öğrencimiz iş imkânı buluyor”

Kariyer fuarında toplam 75 tane firma ve yaklaşık 200'e yakında firma yetkilisi olduğunu belirten Kırca, “Bu senenin geribildirimleri henüz gelmedi ancak geçen yıla baktığımız zaman çok başarılı sonuçlar görüyoruz. Öğrencilerimiz bizlere gelip staj yerlerini ayarladıkları, görüştükleri firmalardan iş teklifi aldıklarını ve işe başladıklarını ifade ettiklerini gördük. Fuar sebebi ile her sene pek çok öğrencimiz stajını ve mezuniyet sonrası işini ayarlayabiliyor. Gerçekten çok güzel geri bildirimler alıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.