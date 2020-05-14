Fırsatçıya suçüstü

Son iki ayda gerçekleştirilen 450 operasyonda yaklaşık 720 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 12 milyon 500 bin maske, 450 bin 360 eldiven, 750 bin 800 dezenfektan, 35 bin 780 şişe kolonya ve 10 bin adet tuluma da el konuldu.

550 PAZAR ESNAFINA CEZA

Ayrıca, semt, pazar ve marketlerde de denetimler gerçekleştirildi. 850'den fazla semt ve mahalle pazarında yapılan denetimlerde, 550 pazar esnafına, tezgâhlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

120 BİN MARKET DENETLENDİ

Yine bugüne kadar yaklaşık 120 bin market denetlendi. Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 86 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 102 işletme sahibi hakkında işlem yapıldı. Kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi ve haklarında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. 120'ye yakın şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.



Koronavirüs salgınını fırsata çevirerek fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan fırsatçılara karşı vatandaşlar 112, 156 ve 175 numaralarına ihbarda bulunabiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fırsatçılara karşı acımasız olunacağına vurgu yaparak "Vatandaşımızı istismar edene acımayacağımızı bilmelerini isteriz" demişti.

Türkiye Gazetesi