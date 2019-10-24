Fırsatlar Dünyası ile 500 milyon lira cepte kalacak

Vodafone'un sektörde bir ilk olan platformda, yemekten giyimi, seyahatten alışverişe sekiz farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel iş birliği yaptığı 69 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, sene sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve beş senede 500 milyon TL'lik ekonomik fayda sağlaması hedefleniyor. Vodafone olarak dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla elirlediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda hâlihazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Trendyol, Colin's, Kiğılı, Flo, Samsung, Yemeksepeti, HD iskender, Papa John's, Big Chefs, Pideköy, Homend, Scotty, Glovo, Aras Kargo, Generali, Busuu, Atlasglobal, Turna.com, Budget, Hotels.com, ISG, TAV'ın da aralarında bulunduğu markaların özel tekliflerini sunacağız. Kullanıcılar hikâyeler kısmında kampanyaları görebilecek. İlk yılda 65 milyon lira beş yılda ise 500 milyon lira fayda sağlayacağız” dedi. Vodafone platform üzerinden startuplara da destek olacak. Startup'lar ürünlerini platform üzerinden pazarlayarak gelir sağlayacak. Potansiyel vaat eden startuplara yatırım da yapan Vodafone, bu kapsamda kendi mobil oyun markasını oluşturma yolunda ilk adımları atarak Tavla Stars markasıyla iş birliği yapmaya başladı.

Türkiye Gazetesi