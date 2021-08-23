Fırtına 2'de 2 yaptı

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3. dakikada sağ kanattan ceza alanına çevrilen topa Kayode kafayı vurdu Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

6. dakikada Trabzonspor atağında Djaniny ceza alanı ön çizgisi üzerinden şansını denedi top savunmadan geri döndü.

10. dakikada Trabzonspor sağ kanatta atağında, topla buluşan Djaniny tek topta Gervinho'yu gördü, ceza alanında sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme kaleyi düşündü top Azubuike'den döndü. Abdulkadir Bitigen Azubuike'nin elle oynadığına karar verip beyaz noktayı gösterdi.

15. dakikada penaltı noktasında topun başına gecen Bakatates, şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

16. dakikada Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay itirazı nedeniyle sarı kart gördü

22. dakikada Sivasspor atağında Ahmet'in ceza alanına çevirdiği top savunma uzaklaştırdı. Ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Uğur kaleyi düşündü top farklı şekilde auta gitti.

26. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel ortadaki Fajr'a bıraktı onun vuruşunda top Kayode'nin de ayağına çarparak auta gitti.

30. dakikada Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Ahmet'in ceza alanına ortasında Yatabare topla buluştu ancak kontrolü iyi değil top auta gitti.

40. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ çaprazda Ferhat topla buluştu şutunda top savunmadan geri döndü.45' İlk yarı sona erdi

45' İlk yarı sona erdi

47. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ceza alanında şutunda Ali gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanında sol çaprazda Nwakaeme gelişine çok sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

55. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Kayode ceza alanına girerken yerde kaldı, hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

69. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topu Gradel bir kez daha vurdu Uğurcan ikinci pozisyonda da topu çıkarmayı başardı, arkadan gelen Cofie, vuruşunda fileleri havalandırdı. 2-1

75. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Ahmet sağ kanattan hareketlendi, savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

82. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Cornelius'un ceza alanına çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.

85. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Peres'in ceza alanına ortasına Cornelius vurdu, Ali son anda topu kornere çeldi.

Stat: Medacal Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ali Saygın Ögel

Tabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Victor Hugo, Edgar Le, Berat (Sıopis dk. 75), Bakasetas, Hamsik, Gervinho (Abdulkadir dk. 60), Nwakaeme (Cornelius dk. 75), Djaniny (Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Trondsen, Yunus Mallı, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Ali, Uğur, Gradel (Erdoğan dk. 78), Kayode, Yatabera (Sefa dk. 62), Camera, Okechukwu (Cofia dk. 54), Hakan (Felix dk. 62), Faycal, Ahmet (James dk. 78), Caner

Yedekler: Muammer, Kerem, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bakasetas (dk. 15 pen.), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Cofia (dk. 69 pen.) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Azubuike, Rıza Çalımbay (Teknik Direktör), Ali (Sivasspor), Vitor Hugo, Uğurcan, Bakasetas (Trabzonspor)

Ersen Küçük - Ozan Köse