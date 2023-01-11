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Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

 Denizli’de gece saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerlerde binaların çatısı uçarken, bazı noktalarda ise ağaçlar devrildi.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısı Denizli'de etkisini gösterdi. Gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde şiddetini artıran fırtına, bazı noktalarda afete yol açtı. Rakımı yüksek olan ilçelerde çatı uçması ve ağaç devrilme olayları yaşanırken, yağmurun etkili olmasıyla da göz gözü görmedi. Etkili olan fırtınada yola devrilen ağaçlar trafiği aksatmaması için kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kesilerek kaldırıldı. Çatısı uçup devrilen vatandaşlar, fırtınanın azaldığı saatlerde önlemlerini aldı. Araç sürücüleri ise zaman zaman yolda seyir etmekte güçlük çekti.

İbrahim Yenipazarlı
 

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