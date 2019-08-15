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Fırtına Avrupa'da tur atladı

Fırtına Avrupa'da tur atladı
Fırtına Avrupa'da tur atladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti ve play-off turuna kaldı.

11. dakikada Sosa'nın sağ kanattan ortasına kale sahası içinde iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın sağından ağalarla buluştu. 1-0

23. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü. Abdülkadir'in ikinci vuruşunda ise top kalecide kaldı. 

39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün hatalı pasında topu önüne alan Hlozek'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

55. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
78. dakikada Kanga'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topu alan Hlozek'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1 

90.dakikada gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdülkadir Ömür'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

91. dakikada Nwakaeme'nin çalımlarla ceza sahası içine girdi. Yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü. 

90+4. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Sosa'nın Mandjeck'in düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı çeldi. 

90+6. dakikada rakibin Trabzonspor ceza sahasına yüklendiği dakikalarda, Pereira'nın pasında topla buluşan Novak, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

 

Stat: Medical Park
Hakemler: Jakop Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sqrensen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Doğan Erdoğan dk. 84 ?), Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Obi Mikel dk. 77) 

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Yusuf Sarı, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic (Kozak dk. 67), Costa (Hancko dk.60) Hanousek, Kanga, Krejci, Hlozek, Hasek (Mandjeck dk. 76), Plavsic, Tetteh
Yedekler:Heca, Semah Kaya, Travnik, Kralsson
Teknik Direktör: Vaclav Jilek
Goller: Sörloth (dk. 11), Novak (dk. 90+6) (Trabzonspor), Hlozek (dk. 78) (Sparta Prag)
Kırmızı kart: Plavsic (dk. 88)
Sarı kartlar: Krejci (Sparta Praf), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)  

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