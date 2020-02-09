İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı
Fırtına elektrik tellerini kopardı

Adıyaman’da şiddetli fırtınanın kopardığı elektrik telleri otomobilin üzerine düştü.

Adıyaman'da saatteki hızı 20 kilometreye kadar çıkan fırtına hayatı etkisi altına alıyor. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Adıyaman'da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik telleri koptu.

Sakarya Caddesi üzerindeki direklerin üzerinde elektrik kabloları fırtınaya dayanamayarak koptu. Kopan teller bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin kaportasında hafif hasar meydana geldi. Bölgede bir süre elektrikler kesildi. Olay yerine polisler gelerek güvenlik önlemi aldı.

Akedaş ekipleri olay yerine gelerek kopan telleri yeniden birleştirerek, elektrik akımı yeniden verildi.

Ahmet Arslantaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.