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Fırtına esmeye devam ediyor

Fırtına esmeye devam ediyor
Fırtına esmeye devam ediyor

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mirallas vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla kornere çıkardı.

25. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

33. dakikada Gaziantep FK savunmasında oluşan karambolde topu önüne alan Flavio'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

38. dakikada sol taraftan ani gelişen Trabzonspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

40. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası yayı üzerinde çıkardığı topa gelişine vuran Maxim'in sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

57. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına yaptığı ortada ceza sahası içine giren Flavio kafayla topu Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

90+5. dakikada hava topu mücadelesinde Nwakaeme, Djilobodji'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakesetas (Yunus Mallı dk. 89 ?), Ekuban (Yusuf Sarı dk. 85 ?), Nwakaeme, Djaniny (Afobe dk. 90 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Günay, Oğuz (Bilal Başacıkoğlu dk. 84 ?), Ertuğrul, Djilobodji, Toşca, Güray (Morais dk. 90 ?), Jefferson Junior (Kenan Özer dk. 84 ?), Osama Rashid (Amadej Vetrih dk. 46), Maxim, Kevin Minallas, Muhammet Demir (Ribeiro dk. 90 ?)

Yedekler: Çağlar Şahin, Andre, Miranda, Andre Carreira, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gol: Bakasetas (dk. 67) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Nwakaeme (dk. 90+5) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Bakasetas (Trabzonspor), Mirallas, Amadej Vetrih, Ricardo Sa Pinto, Ertuğrul, Maxim (Gaziantep FK)

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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