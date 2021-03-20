Fırtına evinde esti

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
8. dakikada sağ çaprazdan Djaniny rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top kaleci Friedrich'den döndü. Boşta kalan topu Ekuban boş kaleye gönderdi. 1-0
23. dakikada Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde Geraldo'yu düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
28. dakikada ceza sahası içinde Djaniny'in pasıyla topu önüne alan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Friedrich'in solundan filelere yolladı. 2-1
30. dakikada orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza sahası giren Djaniny, kaleci Friedrich'i de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Djaniny'in vuruşunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kornere çıkarmayı başardı.
45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Lobzhanidze'nin çaprazdan vuruşunda top Uğurcan'dan döndü.Devamında ceza alanına çevrilen topa Endri penaltı noktası üzerinden sert vurdu köşeye giden meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi.
54' Ankaragücü gole çok yaklaştı! Sol kanattan Atila'nın yerden çevirdiği topta ceza sahası içinden 54. dakikada sol taraftan gelişen MKE Ankaragücü atağında Atilla'nın içeriye çevirdiği topla buluşan Lobzhanidze'nin yerden vuruşu savunmaya da çarptı, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
59. dakikada Djaniny'in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Korcan güçlükle çeldi.
73. dakikada ceza sahası içinde Börven'in vuruşunda Marlon'un göğüsten dönen topu tamamlamak isteyen Badji'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
80. dakikada sağ kanatta topla ceza alanına giren Geraldo içeriye çevirdiği topa Badji'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan'dan seken topu kale önünde Edgar le tamamladı. 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Hosseini dk. 71), Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı (Lewis Baker dk. 71), Bakasetas (Flavio dk. 81 ?), Ekuban (Afobe dk. 85 ?), Nwakaeme, Djaniny (Yusuf Sarı dk. 81 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: Friedrich (Korcan dk. 37), Atilla, Sarlija, Kulusic, Tiago Pinto (Badji dk. 72), İbrahim Akdağ (Orkan Çınar dk. 89 ?), Endri Çekici (Assane El Hadji dk. 72), Geraldo, Pantsil (Emre Vural dk. 89 ?), Lobzhanidze, Torgeir Börven
Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Ali Kaan, Idriz Voca
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Ekuban (dk. 8 ve 28), Djaniny (dk. 28), Edgar le (dk. 90+4) (Trabzonspor) İbrahim Akdağ (dk. 26 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Hikmet Karaman, Atilla, Sarlija (MKE Ankaragücü), Djaniny, Abdullah Avcı (Trabzonspor)