İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fırtına İzmir'de ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına İzmir'de ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu
Fırtına İzmir'de ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, herkese zor anlar yaşattı.

Kuvvetli fırtına, Tire'de herkese zor anlar yaşattı. Saraybosna Caddesi'nde kökünden sökülen bir ağaç, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Kuvvetli rüzgar, bazı bölgelerde de çöp konteynerlerini devirdi. Zaman zaman kuvvetini artıran rüzgar yeni açılan öğrenci yurdunun da çatısını vurdu.

Yurt çatısının bir kısmı rüzgarın etkisiyle bağlı olduğu yerden ayrılarak bahçeye düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, gün boyu yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı.

İLGİLİ HABER
Lodos kafeyi böyle uçurdu Lodos kafeyi böyle uçurdu
İLGİLİ HABER
Lodosun uçurduğu saç levha inşaat bekçinin üzerine düştü Lodosun uçurduğu saç levha inşaat bekçinin üzerine düştü
İLGİLİ HABER
Ölümden saniyelerle kurtuldular, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı Ölümden saniyelerle kurtuldular, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
İstanbulda lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
İLGİLİ HABER
Bursada fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.