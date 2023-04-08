Fırtına kan kaybetmeye devam ediyor

KASIMPAŞA 2-0 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
15. dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Gomez'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
21. dakikada Eysseric'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan, sol kale direğinin dibine gelen topu son anda kornere çeldi.
29. dakikada Mounir Chouiar'ın ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışının sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
51. dakikada Fall'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, uzak kale direği dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Mounir'in yakın mesafeden sol ayağı ile
yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
75. dakikada Kasımpaşa atağında Fall, ceza sahası içinde Denswil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltı atışını kullanmak üzerine topun başına geçen Eysseric'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan filelerle buluştu. 2-0
85. dakikada Hamsik'in sağ taraftan ortasında Gomez yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay'ın son anda çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Djılobodji, Yasin Özcan, Eysseric (Aytaç Kara dk. 90+4 ?), Malsa, Hajradinovic (Tirpan dk. 77), Mustafa Eskihellaç (Bahoken dk. 77), Mounir (Ben Ouanes dk. 88 ?), Fall (Ahmet Emin Engin dk. 90+4 ?)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Tunay Torun, Koita, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Visca dk. 46 (Hamsik dk. 66), Siopis, Abdülkadir Ömür (Umut Bozok dk. 79), Bakasetas, Markovic (Bardhi dk. 80 ?), Gomez
Yedekler: Taha Tepe, Bartra, Gbamin, Peres, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk
Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu
Goller: Mounir Chouiar (dk. 29), Eysseric (dk. 76 pen.) (Kasımpaşa)
Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu
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