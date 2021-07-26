Fırtına koskoca ağaçları kökünden söktü

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yenipazar ilçe merkezinde aniden bastıran fırtına nedeniyle bazı çatılar zarar gördü. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde buluna Turgut Özal Parkı'nda oluşan hortum parkta bulunan yaklaşık 1 asırlık büyük çam ağacını kökünden sökerek devirdi. Bu sırada ağacın altında kalan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, belediye ekipleri yıkılan ve fırtınadan zarar gördüğü için yıkılma tehlikesi olan ağaçların olduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Güldemet Kızıl

