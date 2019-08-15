Fırtına tur peşinde

TRABZONSPOR 1-0 SPARTA PRAG

Maçtan Dakikalar

10'GOOOOOOOLLLLL!!!! Temsilcimiz Trabzonspor, Alexander Sorloth ile öne geçiyor! Joao Pereira'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa son çizgiye inmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Alexander Sorloth kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

10' Ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Guelor Kanga ortasını yerden penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma meşin yuvarlağı karşılamayı başarıyor.

6' Abdülkadir Ömür'ün ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Caleb Ekuban bekletmeden yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

4' Bordo mavili temsilcimiz kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1' Maç başladı

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Hüseyin, Hosseini, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Kanga, Krejci, Hlozek, Hasek, Plavsic, Tetteh