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Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

Fırtına turu Trabzon'a bıraktı
Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı.

Maç Anlatım

9. dakikada sol taraftan gelişen Kopenhag atağında Falk'ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Claesson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Diks'in sol taraftan ortasında arka direkte Haraldsson vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

36. dakikada orta alandan topu ceza alanı önüne taşıyan Falk, yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

 48. dakikada FC Kopenhag'ın kullandığı korner atışında Vavro'nun kafasıyla indirdiği topu iyi takip eden Lareger kale sahası içinde meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0

  52. dakikada Djaniny'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ryan'da kaldı.

 79. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafaden sert vuruşunda Khotholava'ya çarpan top kaleci Ryan'ın sağından ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Parken
Hakemler: Michail Oliver, Stuart Burt, Simon Benetti

FC Kopenhag: Ryan, Diks (Ankersen dk. 80 ?), Vavro, Khotholava, Kristansen, Zeca, Haraldsson (Vick dk. 68), Lerager, Falk (Stamenic dk. 89 ?), Claesson, Biel
Yedekler: Jahnsson, Jelert, Lund Jensen, Johannesson, Amoo, Babacar, Mukairu, Karamoko, Dithmer
Teknik Direktör: Jess Thorup

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil (Bartra dk. 58) Eren, Siopis (Enis Bardhi dk. 58) Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Dorukhan Toköz dk. 89 ?), Trezeguet, Kouassi (Djaniny dk. 46), Cornelius
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Emrehan Gedikli
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Claesson (dk. 9), Lerager (dk. 48) (FC Kopenhag), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Lerager, Vavro (FC Kopenhag), Kouassi, Bakasetas, Djaniny (Trabzonspor)

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