Fırtına ve hortumda panik anları kamerada

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağaçların da devrildiği, seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortumun geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve devrilen kapının sürüklenmesi ile parçalanan seralar yer aldı. Yaşanan panik görüntüyü çeken vatandaşın anlatımına da yansıdı.

Öte yandan fırtına ve hortum sonrası bölgeye gönderilen belediye ve kurumların ekipleri çalışmalara başladı.

Hüseyin Yıldız - Ali Tandoğan

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