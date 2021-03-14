Fırtına zirve yarışında yara almaya devam ediyor

Maçtan dakikalar
2. dakikada Atıf Chahechouhe'nun ceza sahasına girer girmez kaleyi karşısına alıp çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.
5. dakikada Emrah'ın ceza sahası içeresinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan, topu güçlükle kornere çeldi.
16. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.
71. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Buğra'nın vuruşunu savunma güçlükle dışarı çeldi.
80. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'in aşırtma şutu üstten auta gitti.
81. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
90. dakikada Darri'nin pasıyla ceza yayında topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun şutu yandan az farkla dışarı gitti.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, M.Cem Satman
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Teıkeu, Leo, Bergdıch, Osman Çelik (Buğra dk.75), Boumal, Cenk Ahmet (Obertan dk. 75), Chahechouhe, Emrah (Darri dk. 87 ?), El Kabir (Novikovas dk. 60)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Rashani, Gökhan, Özgür, Murat
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Trabzonspor: Uğurcan, Hosseini, Edgar, Hüseyin, Marlon, Yunus Mallı (Flavio dk. 65), Abdulkadir (Baker dk. 86 ?), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme (Yusuf dk. 75), Djaniny
Yedekler: Erce, Safa, Atakan, Ahmetcan, Faruk, Afobe, Serkan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Boumal, Bergdich (BB Erzurumspor)
Sefa Tetik - Özge Bozo