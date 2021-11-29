İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı

Fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı
Fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı

Arnavutköy’de gençler boks makinesine yumruk attığı sırada fırtına nedeniyle boks makinesi yıkıldı. Bir anda etkisini artırarak boks makinesini sürüklemeye başlayan fırtınayla gençlerin imtihanı trajikomik görüntüler oluştururken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtınada gençlerin boks makinesiyle imtihanı - Tıkla İzle

Arnavutköy'de bir grup genç, yol kenarında bulunan boks makinesinin başına gelerek yumruk atmak istedi. Makineye para atan gençler yumruk atmaya çalıştığı sırada fırtınanın başlamasıyla makine devrildi. Neye uğradığını şaşıran gençler, yol kenarındaki iş yerinin çalışanıyla birlikte makineyi yerinden kaldırmaya çalıştı. Bu sırada şiddetli fırtına nedeniyle boks makinesi sürüklenmeye başladı. Gençler ve iş yeri çalışanının makineyi tutmaya çalıştığı o anlar ise trajikomik görüntüler oluşturdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batuhan Toprak

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.