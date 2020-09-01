İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtınada kopan çatı araçların üzerine düştü

Fırtınada kopan çatı araçların üzerine düştü
Fırtınada kopan çatı araçların üzerine düştü

Muş’ta meydana gelen fırtına nedeniyle uçan bir apartman çatısı park halindeki araçların üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Aniden etkili olan kuvvetli fırtına 6 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Çatı katından kopan saç parçaları site içerisi ve binanın altında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda ve bahçede kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Aracında maddi hasar oluşan araç sahibi Bilal Yengi, kursta olduğu sırada aniden bir fırtınanın meydana geldiğini ve çatı katındaki saç ile tahtaların uçarak araçların üzerine düştüğünü söyledi.

Uğur Ulu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.