Fırtınada üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

Bandırma'da öğle saatlerinde aniden çıkan fırtına kentte etkili oldu. Deniz üzerinden gelen fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşanırken, Şehit Süleyman Bey Caddesi ile Saatçiler Caddesi kesişiminde bulunan 30 metrelik çınar ağacından kopan dallar o anda ağacın altından geçmekte olan E.B.(35) adlı kadının yaralanmasına yol açtı.

Olay sonucu yaralanan ve baygın durumda olan kadına 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın görgü tanığı olan ve şans eseri saniyelerle ağaç dallarının üzerine düşmesinden kurtulduğunu ifade eden Umut Osman Sunci adlı vatandaş ise İHA kameralarına olay anını şu sözlerle anlattı: "Olay yerine yakın bir yerde olan havuzun orada oturuyordum. Çok şiddetli bir rüzgar başladı. Sonra kendimi ağacın karşısındaki bir börek salonunun içerisine attım. Ağacın üzerine düştüğü bayan benim ardımdan ağacın altından geçiyordu. 15 saniye farkla olayı atlattım. Kadın bir anda yere yığıldı. Ağacın dalı rüzgar nedeniyle koparak bayanın üzerine düşmüş oldu" dedi.

İbrahim Aldemir

