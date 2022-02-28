Fırtınadan etkilenen gemiler Sinop limanına sığındı

Haftaya fırtınayla başlayan Batı Karadeniz'de fırtına öncesi Sinop açıklarında seyreden yük ve balıkçı gemileri, fırtınanın etkisini göstermesiyle Sinop limanına demirledi. Uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda yük gemisi, olumuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi.

Fırtınanın etkili olmasıyla Sinop'a demir atan çok sayıda yük gemisi, hava koşullarının iyileşmesini bekliyor.

Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz haftada bölgemizde şiddetli fırtına ve sis etkili oluyor, gemiler seyir etmekte zorlanıyorlar. Yollarına devam edemeyen uluslararası yük gemileri, kentimizin doğal limanına demir atmış vaziyette hava şartlarının iyileşmesini bekliyorlar. Bu hafta genel olarak fırtına etkili olacak görülüyor. Hem balıkçı teknelerimiz hem de kuru yük gemileri Sinop açıklarında az da olsa fırtınanın dinmesini bekliyor" dedi.

Berkan Şen

