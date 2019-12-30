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Fırtınadan kaçan gemiler Sinop Limanı'na sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop Limanı'na sığındı
Fırtınadan kaçan gemiler Sinop Limanı'na sığındı

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımacılık yapan yük gemileri Sinop Limanı'na sığındı.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay gemilerin fırtınadan etkilendiklerini belirterek, “Sadece bizim bölgemizdeki değil, gemilerin varış limanlarındaki hava durumu da yolculuklarını etkiliyor. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşamamak niyetiyle de Sinop'un doğal limanına demir atıyorlar. Bu süre zarfında yakıt veya kumanya gibi ihtiyaçları olursa karşılanıyor ama genelde büyük gemiler olduğundan söz konusu ihtiyaçlarını önceden gidermiş oluyorlar. Hava şartları düzeldiğinde seyirlerine devam edecekler” dedi.

Mustafa Usta

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