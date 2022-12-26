İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fırtınalı havada kano ile denize açılan Alman turisti balıkçı teknesi kurtardı

Fırtınalı havada kano ile denize açılan Alman turisti balıkçı teknesi kurtardı
Fırtınalı havada kano ile denize açılan Alman turisti balıkçı teknesi kurtardı

Antalya’da fırtınalı havada kanoyla denize açılan alman turist boğulma tehlikesi yaşadı. Turistin yardımına yetişen balıkçı teknesi sayesinde kurtarıldı.

Fırtınalı havada kano ile denize açılan Alman turisti balıkçı teknesi kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fırtınalı havada kanoyla denize açılan Alman turist bir süre sonra fırtınanın etkisini arttırmasıyla alabora oldu. Denizde mahsur kalan turisti gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri bölgeye yetişti. Sahil güvenlik ekiplerinin talebi üzerine Alman turistin yardımına ise balıkçı teknesi yetişti. Balıkçı tekesi denizin ortasında mahsur kalan turisti kurtararak karaya çıkarttı. Ambulans ile ilk müdahalesi gerçekleşen turist hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.