Fırtınanın savurduğu çöp konteyneri caddede gezintiye çıktı: O anlar kamerada

Bir durağın kenarında duran çöp konteyneri fırtınanın etkisiyle yola doğru hareketlendi. O esnada bir süre önce yolcu indirmesi sonrasında yeniden hareketlenen halk otobüsünün peşinden sürüklendi. Bu durumu gören vatandaşlar devrilen çöp konteynerini kaldırıp kaldırımın kıyısına doğru çekti. Birkaç dakika sonra yine bir otobüs durağa geldi. Yolcuların inip binmeleri sonrasında harekete geçen otobüsün peşinden çöp konteyneri tekrar hareketlendi. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında önce yolun ortasına ardından karşıya geçti. Çevredekiler kazaya neden olmasından endişelendikleri çöp konteynerini tutup daha güvenli bir alana taşıdı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“Sanki otobüse binecek gibiydi”

Firari çöp konteynerini ilk yakalayan Beyzanur Köse, “Baktım ki çöp konteyneri gidiyor. Hemen tutup müdahale ettik. Ayağımla da sabitlemeye çalıştım. Ama sonra yeniden hareketlenmiş. Çok şaşırdım” dedi.

Murat Çelik

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