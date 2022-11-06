Fırtına'ya Konya freni

Trabzonspor 2-2 Konyaspor

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Denswil'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic, direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

11. dakikada Trabzonspor sol kanattan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e müdahalesinde VAR giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Hamsik'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Hamsik'in vuruşunda ceza sahası içinde Michalak'ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Trezeguet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

32. dakikada Bytygi'nin ceza sahası dışında vuruşunda topu Uğurcan Kaçır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45+7. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mame Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1

55. dakikada soldan Amir Hadziahmetovic topu çok iyi taşıdı ve son çizgiye inip içeriye ortaladı. Boş pozisyonda bulunan Mame Diouf, yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

64. dakikada Gbamin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi. Yusuf Erdoğan, önüne düşen topu üstten auta gönderdi.

79. dakikada Konyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Bartra'nın kafa vuruşunda top Sehic'de kaldı.

80. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayına inen Trezeguet'in vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+10. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Sehic'de kaldı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Larsen dk. 60), Bartra, Hugo, Denswil (Djaniny dk. 68), Gbamin, Hamsik (Bardhi dk. 80), Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Yusuf Erdoğan dk. 46), Trezeguet, Gomez (Umut Bozok dk. 60)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Siopis, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolot, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 35), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Uche dk. 35), Mıchalak (Oğulcan dk. 80), Soner, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytygi (Uğurcan Yazgılı dk. 85 ?), Mame Diouf

Yedekler: Erhan, Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Mehmet, Amilton da Silva

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bakasetas (dk. 14 pen.), Trezeguet (dk. 27 pen.) (Trabzonspor), Mame Duouf (dk. 45+7 ve 55 ) (Konyaspor)

Kırmızı Kart: Uche (dk. 81) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Michalak, Cebrail Karayel, Uche, Uğurcan Yazgalı (Konyaspor), Umut Bozok, Trezeguet, Bakasetas (Trabzonspor)

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