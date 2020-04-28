‘Fişi çektirmedik' şimdi gözünü açtı

Fransa'da yaklaşık 2 hafta önce, doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği gerekçesiyle fişinin çekilmesini söylediği ancak Türkiye'nin girişimleriyle Fransa'dan tahliye edilerek Konya'da getirilen üç çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç gözlerini açtı. Konya Numune Hastanesinde tedavi gören kardeşin durumu hakkında gazetemize bilgi veren İlyas Kılınç şunları söyledi: Kardeşim pazar günü gözünü açtı. Bu yeni bir gelişme ama henüz kendinde değil. Vücut direnci artıktan sonra ilaçlı tomografi yapacaklar. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Türkiye büyüklüğünü bir defa daha gösterdi. Oradaki ailenin derdine çok kısa bir sürede cevap verdi. İsveç'te de hastayı ‘Hastaneye kabul etmeyeceğiz' demişler, evden hava limanına nakline ambulans tahsisi etmemişler. Türkiye ise tek bir vatandaşı için uçak kaldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuz teşekkür ederiz, minnettarız. Türkiye'nin tek bir vatandaşı için uçak kaldırabilecek güçte olduğunu kabullenemiyorlar. Şu an Fransa'da Türkiye'nin tek bir vatandaşı için, hava sahası kapalı olduğu hâlde Fransa'ya ambulans uçak göndermesi ve hastayı alıp Türkiye'ye getirmesi konuşuluyor.



Türkiye Gazetesi