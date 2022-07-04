Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre Haziran ayında en fazla şehir gazı ve doğalgaz pahalandı. Fiyatı en fazla artan ürünler; "Şehir gazı ve doğalgaz yüzde 24,8, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 21,88, çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 19,49, taze süt yüzde 15,22, elektrik yüzde 15,01, demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 13,8, meyve ve sebze suları yüzde 13,13, tereyağı yüzde 12,46, peynir yüzde 12,41, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 10,8" şeklinde gerçekleşti.

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 24,85, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 4,18, taze meyveler yüzde 3,02, kümes hayvanları eti yüzde 2,85, çocuk giyim yüzde 1,61, küçük elektrik aksesuarları yüzde 0,21, kadın giyim yüzde 0,15, kadın ayakkabısı yüzde 0,08, buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı yüzde 0,09, konserve edilmiş veya işlenmiş balık ve deniz ürünleri yüzde 0,58."