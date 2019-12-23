Fiyatı güncellendi, 135 milyon lira

Ayvalık'ın 24 adasından biri olan Çiçek adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyor. Hissedarlar arasında adanın satılmasını isteyenler olduğu gibi, ailede kalmasını arzu edenler de var. Üzerinde zeytin, çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek adasında su kaynağı, iskele ve eski yapılar yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. Koruma altındaki Çiçek adası, Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta yer alıyor.

Yıl içinde bir internet satış sitesinde 105 milyon liralık satış fiyatı ile Türkiye gündemine oturan Çiçek adası beraberinde bir çok tartışmayı gündeme taşımıştı. Bir çok hissedarın ortak olduğu ada tekrar güncellenen fiyatı ile dikkatleri çekti. Yine bir internet satış sitesine 21 Aralık tarihinde adayla ilgili satış ilanı konulduğu gözlendi. Adanın satış ilanında ise fiyatın güncellendiği ve 135 milyon liraya yükseltildiği gözlendi. Metrekare fiyatı 509 liradan satışa sunulan Çiçek adası tapu kayıtlarında 265 bin metre kare olarak yer alıyor.

Emrah Elmas - Suat Salgın

