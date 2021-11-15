Fiyatı pek değişmeyen tek meyve

Eskişehir'de havaların soğumasıyla birlikte mevsimine uygun meyveler, tezgâhlara gelmeye devam ediyor. Kış meyveleri arasında yer alan ve her yörede farklı isimlerle tabir edilen muşmula, Eskişehir'de kurulan pazarlarda satılmaya başladı. Hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde yetişen muşmula meyvesi, Eskişehir'de kurulan pazarlara İnegöl ve Sakarya'dan geliyor. Kilogramı geçen seneye göre değişmeyerek yine 10 TL'den satılan muşmulaya ilgi ise büyük.

Eskişehir'de pazarcılık yapan İsmail Sudurağı, muşmulaya taleplerin iyi yönde olduğunu söyledi. Muşmulanın, hurma gibi bekleterek tüketildiğini belirten Sudurağı, “Muşmulayı geçen hafta itibariyle satmaya başladık. Muşmula aynı hurma gibi bekletildikten sonra tüketiliyor. İlk yeşil oluyor, sonra biraz bekletildikten sonra yumuşuyor ve öyle yeniyor. Vatandaşlardan gelen talepler iyi yönde, severek yiyorlar. Geçen seneye göre fiyatlarında pek değişiklik olmadı. Yine 10 liraya satıyoruz. Muşmulaları İnegöl'den ve Sakarya'dan getiriyoruz” diye konuştu.