Fiyatı yüzde yüz artan nar yüz güldürüyor

Tarım kenti Antalya, örtü altı sebze meyveciliğin yanı sıra son dönemlerde ‘Hicaz' nar üretimi ile de ilgi görmeye başladı. ‘Hicaz' narının en önemli üretim yeri ise Döşemealtı ilçesinin Çığlık Mahallesi oldu. Hicaz narı tadı, rengi ve aromasıyla Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da rağbet görüyor.

Ekim ayının ilk haftasında başlayan nar hasadı, kasım ayının başına kadar devam ediyor. Binlerce dönüm nar arazisindeki hasat sabah erken saatlerde başlayıp, akşam saatlerine kadar sürüyor. Her bahçeye giren yaklaşık 50 ile 100 arasında işçi, her narı boyutuna göre makas ile kesip kasalıyor. Kasalanan narlar traktörler aracılığıyla bahçeden çıkarılıp kamyonlarla işleme tesisine götürülüyor.

Burada son kez boyutlarına göre işlenen narlar, daha sonra paketlenip başta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı yapılıyor. Geçen yıla oranla rekoltedeki artış ve fiyatlar ise üreticinin yüzünü güldürdü.

İsa Akar-Gazi Taş



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