Fiyatlar tavan yaptı, devlet harekete geçti

Deprem bölgesindeki illere en yakın konumda bulunan Mersin, hem yaralılar hem de yıkıcı etkiden kurtulan binlerce depremzedeye de kucak açtı. Resmi kurumlar ve belediyelerin yanı sıra birçok Mersinli ve sivil toplum kuruluşu da kente gelen on binlerce depremzedenin barınma sorununu çözmek için canla başla çalışıyor. Ancak depremzedelerin çaresizliğinden yararlanmaya çalışan bazı ev sahipleri, bu acıyı fırsata çevirmek için hemen harekete geçti. Depremzedeler, 10-15 bin, hatta 20 bin liralık kira bedellerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri duruma tepki gösterirken, Vergi Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı. Fahiş fiyatlar isteyen ev sahipleri ile bunlara aracılık eden emlakçıları kıskaca alan ekipler, cezalar kesmeye başladı.

"Şu an tüm Mersin denetim altında"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, deprem bölgelerinden birçok vatandaşın Mersin'e geldiğini söyledi. Depremden önce de Mersin'de fiyatların yüksek olduğunu kaydeden Canpolat, "Biz daha onlarla baş edelim derken, depremlerle beraber şehrimize yaklaşık 350-400 bin depremzede kardeşimiz geldi. Maalesef ahlaktan yoksun, vicdandan yoksun fırsatçı mülk sahipleri depremzede kardeşlerimizin bu zor durumunu kullanara, 5 bin lirayı 10 bin, 10 bin lirayı 20 bin yaptılar. Bizim sesimizi basın aracılığıyla, sosyal medya ile duyurmamız ile Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı harekete geçtiler. Şu an tüm Mersin denetim altında. Canı yanan depremzede vatandaşımız bize koşuyor. Biz bu şikayetlerin tamamını yazılı dilekçe ile alıp ilgili devlet kurumlarına veriyoruz. Şu an sahada ekipler, fahiş fiyat isteyen mülk sahipleri ile onlara aracılık yapan meslektaşlarımızı belirliyor ve haklarında cezai işlem uyguluyor" dedi.

"Gelen insanlara en azından değerinde versinler"

Emlakçılar Odası Başkan Vekili Erhan Akkuş ise deprem bölgesinden Mersin'e çok sayıda vatandaşın geldiğini belirterek, "Çok göç aldık ve konut talebini karşılayamaz hale geldik. Buradaki sıkıntımız fiyat artışlarının aşırı derece de olması. Oda olarak yaktığımız bir ateş var. Bu fiyatların düşmesi için sesimizi yüksek sesle haykırdık. Bunun üzerine tüm kentte denetimler başladı. Fahiş fiyat uygulayanlara gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Fiyat artışı yapan vicdansız insanlara da şunu söylemek istiyoruz. Bu olay onların da başına gelebilir. Onun için duyarlı olsunlar. Gelen insanlara en azından değerinde versinler. Biz kimseye fiyatlarını ucuzlatın demiyoruz, değerinde evlerini versinler" ifadelerini kullandı.

"Siz neyin peşindesiniz"

Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Vahap Düzova da depremlerden dolayı 11 ilde büyük kayıplar verildiğini dile getirerek, "Bu depremlerden çok ders çıkaracağımızı düşünüyorum. Burada biz sadece fırsatçıları gördük. Odamıza çok sayıda fahiş fiyatlarla ilgili şikayet geldi. 10 bin liradan 20 bin liraya kirasını çıkartanları gördüğümde çok üzüldüm. Sürekli diyoruz, depremzedelerden hizmet bedeli almayın, fiyatları yüksek tutmayın diye. Ancak yüksek fiyat isteyenleri biz gerekli devlet kurumlarına bildirdik. Bugün Hatay'da 50 daire, 7 dükkan sahibinin her şeyi yerle bir olmuş ve aynı çadırda kiracısıyla birlikte çorba kuyruğunda. Siz neyin peşindesiniz? Allah Türkiye'ye bir daha böyle bir acı, felaket yaşatmasın. Meslektaşlarımıza ve mülk sahiplerine diyorum ki, lütfen duyarlı, yardımcı olun" şeklinde konuştu.

Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Bülent Yeşilata, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizerek, "Oda olarak Mersin'de depremin birinci gününde itibaren Whatsapp gruplarından iletişim haline geçerek, kesinlikle alınan kararlar doğrultusunda depremzedelerden komisyon alınmıyor. Fahiş fiyat isteyen mülk sahipleriyle beraber hareket etmeme kararı aldık. Yine bunlara aracılık etmek isteyen, bu kararları uymam diyen emlakçılarla da çalışmama kararı aldık. Bizim mesleğimiz çok kutsal bir meslek. Biz insanları ev sahibi yapıyoruz. Bu fiyat artışıyla ilgili de mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"250 bin lira yıllık kira isteyen var; bu yazıktır, günahtır"

Emlakçılar Odası Yönetim Kurul üyesi Mehmet Aytar ise "Ne yazık ki bu gibi durumlarda insanların önce kendi çocuklarını, anne ve babası örnek alarak hareket etmesi gerekir. Biz bunu başaramadık. Her şeyden önce buna çok üzüldüm. Bu fiyat artışlarını görmekten artık nefret duyuyorum. Uğraşlarımız sonucunda Mersin'de inanılmaz bir denetim başladı. Şimdi üyelerimizden 'Denetime geldiler, ne yapalım?' diye telefonlar almaya başladık. Biz de 'Eğer fahiş fiyat uyguladıysanız gereken yapılacak' diyoruz. Bu yazıktır, günahtır. Yarın deprem bitecek, her şey bitecek. Çocuklarımız üniversite kazanacak. Bu fiyatlarla nasıl çocuklarımıza ev bulacağız? Bizim burada hepimizin bir araya gelmesi lazım. Hem fiyatı yüksek istiyorlar hem de yıllık istemeye başladılar. 250 bin lira yıllık kira isteyen var. Çok şükür ki Odamızın sayesinde bunları yapanlara gereken cezalar kesildi" ifadelerine yer verdi.

"Çaresiz kaldık ve 15 bin liraya kiralık ev tuttuk"

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden dolayı evi yıkılan ve Mersin'e gelen depremzede Emin Recepoğlu, depremlerde evlerinin tamamen yıkıldığını ve Mersin'e gelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Cenazelerini gömdükten sonra buraya gelebildiklerini belirten Recepoğlu, "Burada 3-5 gün bir yerlerde kalmaya çalıştık. Daha sonra ev bakmaya başladık. Baktığımızda en kötü ev 10 bin liraydı. En son çaresiz kaldık ve 15 bin liraya ev tuttuk, 3 aylık peşin. Ayrıca emlakçı hizmet bedeli de aldı. Burada binlerce depremzede var. Herkes bu ev konusunda karamsarlık içerisinde. Çünkü hiçbir şekilde ev bulunmuyor. Bulunsa bile çok yüksek fiyatlar isteniyor. Ya buradaki insanların birçoğunun parası yok. Evlerimizden terliklerle kaçmak zorunda kaldık. Ne olacak bilmiyoruz. Buna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Koray Ünlü-Güray Gürdal

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