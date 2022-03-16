Fiyatlar yükselince vatandaş altın kaplama ziynet eşyalarına yöneldi

Altın fiyatlarının artması, ziynet eşyalarını da ulaşılması zor bir hale getirdi. Düğün sezonun yaklaşmasıyla birlikte kollarının boş kalmasını istemeyen müşteriler, altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Âdem Dikici, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte satışlarının arttığını dile getirdi. İnsanların kuyumcudan iki tane bilezik aldıktan sonra kendi dükkânına gelip iki tane de altın kaplama bilezik aldığını dile getiren Dikici, şu ifadeleri kullandı:

“Altın fiyatlarının yükselişinden sonra benim de satışlarımda artış oldu. Altın fiyatları yerinde durmadığı için insanlar ister istemez altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor. Altın kaplama ürünler de çok ucuz değil, insanlarımız şu an ona bile zorlanıyor. Altına zam geldikçe altın kaplama ürünlere de geliyor. İnsanlar iki tane bilezik alınca iki tane de yanına bizden kolu boş kalmasın diye. Bir altın kaplama metal bileziğin ortalama fiyatı 80 lira.”