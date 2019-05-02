‘fizy İstanbul Müzik Haftası' 20-30 Haziran'da İstanbul'da

İlki 2018 yılında gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yaz Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak. 20-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak ve dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserler serisinde birçok sürpriz isim sahne alacak. Yapılan açıklamaya göre konserlerin yanı sıra paneller, söyleşiler ve etkinliklerle zenginleşecek fizy İstanbul Müzik Haftası misafirlere popüler kültür festivali tecrübesi yaşatacak.

Organizasyon; yerli ve yabancı sahnenin önemli isimlerini, 11 gün boyunca 50'den fazla konser ile ağırlıyor. Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, If Performance Hall, Vadistanbul, Jolly Joker, Moda Kayıkhane gibi pek çok mekanda ve kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek konserler serisi, ayrıca İstanbul'un çeşitli noktalarında sürprizlere de sahne olarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nda sahne alacağı kesinleşen sanatçılar: Athena, Brass Against, Bulutsuzluk Özlemi, Deniz Tekin, Eda Baba, Edis, Elektro Hafız, Ferhat Göçer, Feridun Düzağaç, Gökçan Sanlıman, Haluk Levent, Hüsnü Arkan, Kenan Doğulu, Light In Babylon, Lucia, Melike Şahin, Melisa Uzunaslan, MFÖ, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer, Niyazi Koyuncu, Nova Norda, Öykü Gürman, Pentagram, Samida, Selçuk Balcı, Selda Bağcan, Teoman, Yalın, Yeni Türkü, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Zuhal Olcay.