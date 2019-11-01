‘fizy İstanbul Müzik Haftası'na geri sayım başladı

İlki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, 4 Kasım'da Türkçe müziğin en iyi isimlerine ödüllerin verileceği fizy Müzik Ödülleri Töreni ile başlayacak. Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstleneceği gecede bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü'ye Onur Ödülü verilecek. Aynı gece Haluk Levent, efsane grup ile aynı sahneyi paylaşacak ve Yeni Türkü şarkıları söyleyecekler.

Dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda, popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak. 9 Kasım'a dek sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl festival; IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin en iyi müzik mekanlarına yayılacak.

Popüler müziğin en iyileri fizy İstanbul Müzik Haftası'nda

Her yıl festival programıyla seyircinin heyecanla beklediği bir haftaya dönüşen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda bu sene; rap müziğin yükselişi göz ardı edilmedi 7 Kasım Perşembe günü rap müziğe adandı. Türkiye'de rap müzik deyince akla gelen ilk isim olan Ceza başta olmak üzere sahnede; Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben gibi bu tarzın önde gelen isimleri sahnede olacak. Aynı akşam Feridun Düzağaç IF Performance Hall Beşiktaş'ta; Gaye Su Akyol ise Moda Kayıkhane'de sevenleriyle buluşacak.

8 Kasım Cuma günü ise pop müziğin en önemli isimleri; Kenan Doğulu başta olmak üzere sahnede olacak. Ayrıca maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril ve Eda Baba da Volkswagen Arena'da pop müzikseverlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

9 Kasım Cumartesi günü ise; rap ve pop müziğin ardından Türkiye'de en çok dinlenen müzik tarzı olan rock müziğin duayenleri sahnede olacak. Teoman, Haluk Levent, Moğollar, Pentagram, Pilli Bebek ve Norm Ender, festivalin son gününe damgasını vuracak.

fizy İstanbul Müzik Haftası Programı

6 Kasım Çarşamba

Ozbi ft. Gülce Duru - IF Performance Hall Beşiktaş

7 Kasım Perşembe

Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben, Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer, Baneva - Volkswagen Arena

Feridun Düzağaç - IF Performance Hall Beşiktaş

Gaye Su Akyol - Moda Kayıkhane

8 Kasım Cuma

Kenan Doğulu, maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril ve Eda Baba - Volkswagen Arena

9 Kasım Cumartesi

Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek - Volkswagen Arena

90'lar Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge - Kadıköy Sahne