fizy'de Mart ayında en çok dinlenenler belli oldu

Dijital müzik platformu fizy'de Mart ayında en fazla dinlenen ve beğenilen parçalar arasında Tarkan'ın ‘Geççek', Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in ‘Salıncak', Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş'un ‘İçime Ata Ata', Edis'in ‘Arıyorum', Burak Bulut, Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş'un ‘Leyla Mecnun' şarkısının yanı sıra Sefo'nun ‘Bilmem mi?', Semicenk'in ‘Düşer Aklıma', Sura İskenderli'nin ‘Yok', Uzi'nin ‘Paparazzi' ve Ebru Gündeş ile Murat Boz'un ‘Sonsuza Dek' parçaları yer aldı.

Mart ayında kullanıcıların en çok paylaştığı şarkılar; Ebru Gündeş ve Murat Boz'un birlikte seslendirdiği ‘Sonsuza Dek', Melek Mosso'nun ‘Yıllar Affetmez', Bergen'in ‘Sen Affetsen', Tarkan'ın ‘Geççek', Ersay Üner'in ‘Duysun', Gülşen'in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem', Uzi'nin ‘Arasan Da', Gülşen'in ‘Lolipop' Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in ‘Salıncak' ve son olarak yine Bergen'in ‘Seni Kalbimden Kovdum' adlı parçaları oldu.

En fazla Bergen arandı

Mart'ta en çok aratılan isim Bergen olurken; ardından Uzi, Ahmet Kaya, Tarkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Gülşen, Buray, Edis geldi.

Mart'ta fizy'de en fazla dinlenen isimlerde Müslüm Gürses ilk sırada yer aldı. Gürses'i Bergen, Tarkan, Gülşen, Uzi, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Sefo ve Ebru Gündeş takip etti.

En çok dinlenen listelerde ‘Rap' zirvede

Mart ayında en çok dinlenen tür rap oldu. Rap'i sırasıyla ‘Pop', ‘Yöresel', ‘Oldies', ‘Klasik' ve ‘Arabesk' takip etti.

Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, platform editörlerinin hazırladığı listelerde en çok tercih edilenler ise sırasıyla; ‘Yepyeni', ‘fizy Pop', ‘Günün Listesi' ‘Rap Türkçe', ‘En Yeniler (Yerli), ‘90'lara Dönüş', ‘fizy Rap', ‘Arkada Çalsın', ‘Koş Koş Koş', ‘En Yeniler (Yabancı)' ve ‘Kardan Adam' listeleri oldu.

Mart ayında fizy en çok İstanbul'da dinlendi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Kırıkkale, Diyarbakır ve Kahramanmaraş şehirleri takip etti.