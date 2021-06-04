fizy'nin Mayıs şampiyonları belli oldu

Dijital müzik platformu fizy, Mayıs ayında da müzik severlerin tercihlerinden biri oldu. Son dönemin popüler isimlerinden Edis, ‘Martılar' şarkısıyla en fazla dinlenen ve beğenilen parça olduğu belirtildi. Edis'i Uzi ‘Krvn', Ebru Yaşar ‘Ben Bilmem', Buray ‘Alaz Alaz', İbrahim Tatlıses ‘Gelmesin', İkilem ‘Kaybolurum Gülüşünde', Derya Uluğ ‘Kanunlar Gibi', Tuğba Yurt ‘Benim o' ve Tefo ‘Baba Yorgun' şarkısıyla takip etti.

Kullanıcılar Mayıs ayında dinlediği ve beğendiği parçaların yanı sıra Yalın'ın ‘Oyunbozan' ve Tarkan'ın ‘Şımarık' parçasını paylaştı. Dijital müzik platformunda Mayıs ayında en fazla dinlenen isimler arasında Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Tarkan ve Zeynep Bastık yer aldı. Bu isimlere ek olarak Ceza ve Yıldız Tilbe de en çok aratılan isimlerden olduğu belirtildi.

En sevilen tür ‘pop' oldu

Mayıs ayında dijital müzik platformunu tercih eden müzikseverlerin en fazla dinlediği tür ‘pop' oldu. Onu sırasıyla 'rap', ‘yöresel' ve ‘melankolik' türleri takip etti. Onlarca müzik listesinin bulunduğu platformda en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)', ‘Günün Listesi', ‘En Yeniler (Yabancı)', ‘fizy Rap', ‘Yeni Nesil Pop', ‘Mutlu Şarkılar', ‘Taze Taze'.

Türkiye'nin her bölgesinden dinleyici kitlesine sahip olduğu belirtilen fizy'yi Mayıs ayında en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. Onu sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Çorlu ve Antalya takip etti.