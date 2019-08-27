Fizyoterapistlere ilgi her geçen gün artıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayşe Seyer Çağatan açıklamasında, 2018-2019 Akademik yılı itibariyle öğrenci alımlarına başlayan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ve bölüm mezunlarının kolay iş bulma noktasında gelinen noktalar hakkında açıklamada bulundu.

Çağatan, tüm dünyada insan yaşam süresinin giderek arttığını, nüfusun yaşlandığını ve yaşlanan nüfus için bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel tedavi yöntemlerinin ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının önem kazandığını belirtti.

“Fizyoterapistlere duyulan ilgi ve gereksinim artmaktadır”

Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan açıklamasının devamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün iş imkanlarına değinerek; “Sağlık bilimleri fakültelerinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarına fizyoterapist ünvanı verilir. Fizyoterapistler mezun olduktan sonra ulusal, uluslararası hastanelerde, yataklı servis sağlayan alanlarda bunun dışında bakım evlerinde, huzur evlerinde, pediatri alanlarında, nöroloji alanlarında ihtiyaca göre destek sağlayacak olan sağlık personelleridir. Günümüzde artan teknolojiden dolayı hareketsizleşen toplumumuz ve yine teknolojinin bize sağladığı avantajlardan olan uzun yaşam süresi sebebiyle fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim her geçen gün artmaktadır ve önümüzdeki dönemlerde de hiçbir zaman popüler olma özelliğini kaybetmeyecek bir bölümdür” dedi.

