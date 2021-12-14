İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Flamengo, Vitor Pereira'yı istiyor

Flamengo, Vitor Pereira'yı istiyor
Flamengo, Vitor Pereira'yı istiyor

Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya talip oldu.

Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı yolların ayrılacağı konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz'la görüştü. Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye'den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya'dan sonra Güney Amerika'da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.

Ozan Buğra Koşar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.