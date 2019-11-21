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FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor

FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor
FLO Watergarden İstanbul Açıkhava Konserleri devam ediyor

Anadolu Yakası’nın yeme-içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul’da, FLO açık hava konserleri kapsamında yarın akşam Yeşim Salkım ve Ali Güven sahne alacak.

Anadolu Yakası'nın yeme-içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul'da, FLO açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.

Aralık ayına kadar devam edecek FLO 90'lar Partisinde 22 Kasım Cuma günü saat 21.00'da Duru Ataşehir - Gig's Sahne'de Yeşim Salkım ve Ali Güven sahne alacak. FLO 90'lar Partisi konukları Watergarden İstanbul içinde bulunan Duru Ataşehir - Gig's Sahne'de birbirinden özel parçalarını ziyaretçiler ile buluşturacak. Tüm konserler Watergarden İstanbul misafirlerine ücretsiz olacak.

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