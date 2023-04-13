Florida'da caddeler göle döndü: Bir kişi sel sularında yüzdü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County'de etkili olan yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Fort Lauderdale kentindeki caddelerde su baskınları meydana geldi. Çok sayıda araç sular altında kalırken, bazı yollar kapandı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin sel sularında yüzdüğü görüldü.

Kentteki acil durum operasyon merkezi harekete geçirilirken, arama-kurtarma operasyonları için gerekli önlemler alındı.

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