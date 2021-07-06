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Florida'da çöken binada can kaybı 28'e yükseldi

Florida'da çöken binada can kaybı 28'e yükseldi
Florida'da çöken binada can kaybı 28'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.

Florida’da çöken binada can kaybı 28’e yükseldi - Tıkla İzle

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkılmasının ardından yeniden devam ediyor. Ekiplerin 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett yaptığı açıklamada, binadaki kısmi çökmenin ardından ayakta kalan kısmının da kontrollü bir şekilde yıkılmasının çalışmaları kolaylaştırdığını belirtti. Burkett, "Ağır ekipmanlar artık gerektiğinde sahada hareket ettirilebiliyor. Binanın ayakta kalan kısmının yıkılabileceği ihtimali ortadan kalktı, bu yüzden yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyım ve ailelerin de öyle olduğunu hissediyorum" diye konuştu. Burkett, "(Operasyon) Çok daha hızlı ilerliyor gibi görünüyor ve günün 24 saati devam edecek" dedi. Ancak Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal fırtınası nedeniyle enkaz alanındaki arama-kurtarma ekiplerinin zor anlar yaşadığı görüldü.

Elsa tropikal fırtınasının Florida'yı vurması bekleniyor

Florida Valisi Ron DeSantis, yaklaşan tropik fırtına nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü Miami-Dade de dahil olmak üzere eyaletin 15 bölgesi için acil durum ilan etmişti. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden da eyaleti vurması beklenen tropikal fırtına nedeniyle Florida'ya federal düzeyde yardımın önünü açan acil durum bildirgesini onaylamıştı.

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