Florida'da çöken binada can kaybı 78'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, enkaz alanında devam eden çalışmalarda 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 78'e yükseldiğini bildirdi. Kayıp sayısının 62 olduğunu aktaran Cava, "Bu, hepimizi derinden etkileyen şaşırtıcı ve yürek burkan bir rakam” dedi. Cava, son 2 haftada bölgeden 13 milyon pound'luk (5.89 milyon kilogram) enkazın kaldırıldığını da belirtti.

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett de ekiplerin çalışmaları sonucu enkazın yer seviyesine kadar indiğini kaydederek, “Ekiplerimizin kaydettiği ilerleme gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.