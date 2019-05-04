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Florida'da uçak pistten kayıp nehre girdi

Florida'da uçak pistten kayıp nehre girdi
Florida'da uçak pistten kayıp nehre girdi

BD’nin Savunma Bakanlığına ait bir yolcu uçağı, Florida Jaksonville havaalanına inişi sırasında pistte kayarak kenardaki St. Johns nehrine girip durabildi. Yolculardan hafif yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere 143 kişi bulunuyordu.

Uçağın nehre kayması üzerine Jacksonville itfaiyenin 80 personeli olay yerine ulaştı. Uçağa ilk giren kurtarma ekipleri uçağın kabininde hiç su bulunmadığını söyledi. Uçağın kanadına çıkan yolcular nehrin içinde kıyıya çıkarıldı.

Deniz Kuvvetleri Güneydoğu Komutanlığından sözcü Bill Dougherty, Rotator olarak adlandırılan uçuşların her Salı ve Perşembe günü Küba Guantanamo Körfezi'nden kalkarak Jansonville'ye gelip oradan da Norfold Virginia'ya devam ettiğini söyledi.

Uçaktaki yolcuların askeri personel, onların aileleri, Guantanamo'da yaşayan veya çalışanlar olduğu belirtildi.
Kaza anında bölgede fırtına olduğuna dikkat çekildi. Bununla birlikte bir yetkili kazaya neyin sebep olduğunun henüz kesin olarak bilinmediğini söyledi.

Jacksonville Belediye Başkanı Lenny Curry attığı ilk tweette nehre kayan uçağın ticari yolcu uçağı olduğunu söylemesine rağmen daha sonra Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan bir 737 olduğu açıklandı.
Yetkililer, ekiplerin uçağın yakıt tankında bir sızıntı olup olmadığını kontrol ettiklerini aktardı.
Milli Ulaştırma Güvenlik İdaresinin kazayı incelemeye başladığı kaydedildi.  

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