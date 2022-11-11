Florida'daki Nicole Kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Nicole Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi. Orange County Şerif Ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, fırtınanın şiddetiyle kopan elektrik telinin bir erkek ve bir kadının üzerine düştüğü, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Volusia County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada ise sahil kesimindeki "Wilbur-by-the-Sea" mevkiinde bazı evlerin yıkıldığı, bazılarında ise büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Ayrıca 25 evin yapısal olarak güvensiz ilan edildiği ve kuzeydeki Daytona Beach Shores'ta ise 24 otel ve apartmanın güvensiz olduğu, tahliye emrinin verildiği kaydedildi. Kasırga nedeniyle eyalet genelinde 237 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Öte yandan Nicole, yaklaşık 40 yıl sonra Kasım ayında ABD'yi vuran ilk kasırga olarak kayıtlara geçti.

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