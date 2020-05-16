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Florin Andone: "Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatif"

Florin Andone:
Florin Andone: "Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatif"

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, korona virüs testi pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Andone, hem cuma hem de perşembe günü yapılan testlerin sonucunun negatif olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Florin Andone, hakkında çıkan korona virüs testi pozitif çıktığı haberlerine cevap verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Andone, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum" dedi.

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