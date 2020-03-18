İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor

Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor
Florya Kız Öğrenci Yurdu'nda güvenlik önlemleri sürüyor

Avrupa ülkesinden Türkiye’ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altın kalacakları yurtlara yerleştirildi. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’nda polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Destek amaçlı yurdun çevresinde bir Toma aracı da hazırda bekliyor.

Avrupa'dan Türkiye ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmesi tamamlandı. KYK Floya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na dün akşama doğru yerleştirilen 107 kişinin 14 gün boyunca karantina altında kalacağı süre bugün itibariyle başladı. Polis ekipleri Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 24 saat boyunca Yurdun çevresinde nöbet tutacak olan polis ekipleri giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. Yurtta doktor ve hemşireler hazır halde beklerken 2 ambulans aracı da çevrede tedbir amaçla bekleyişlerini sürdürüyor. Nöbetlerini sürdüren polis ekiplerine destek amaçlı yurdun çevresinde bir Toma aracı da hazırda bekledi.

Armağan Yılmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.