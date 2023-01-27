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Florya'da restoranın bacasındaki yangın yan restorana sıçradı

Florya'da restoranın bacasındaki yangın yan restorana sıçradı
Florya'da restoranın bacasındaki yangın yan restorana sıçradı

Bakırköy Florya’da bir restoranın bacasında çıkan yangın, yan tarafta bulunan restoranın çatısına sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Florya’da restoranın bacasındaki yangın yan restorana sıçradı - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahildeki bir restoranda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçı dükkanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanındaki restoranın çatısına sıçradı. Çalışanlar yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çatı alevler arasında kaldı. İhbar üzerine Florya, Bakırköy ve Avcılar'dan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Medeni Topaloğlu

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