Florya'da restoranın bacasındaki yangın yan restorana sıçradı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahildeki bir restoranda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçı dükkanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanındaki restoranın çatısına sıçradı. Çalışanlar yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çatı alevler arasında kaldı. İhbar üzerine Florya, Bakırköy ve Avcılar'dan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Medeni Topaloğlu

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